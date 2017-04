Mike Tyson: Czekam na ułaskawienie przez Trumpa

Były mistrz wagi ciężkiej Mike Tyson zdradził, że liczy na to, że po latach od zapadnięcia wyroku zostanie ułaskawiony przez prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa.

Zdjęcie Mike Tyson /AFP

W czwartek 50-latek brał udział w panelu dyskusyjnym z Chrisem Christie'em i Jimem McGreeveyem, obecnym i byłym gubernatorem New Jersey. Pod koniec rozmowy "Żelazny Mike" zwrócił się do tego pierwszego.



"Gubernatorze, chciałbym, żeby porozmawiał pan z Donaldem Trumpem. Mówił, że mnie ułaskawi. Słyszałem to z jego ust. No więc czekam" - stwierdził.



Nie sprecyzował, o co dokładnie chodzi, ale można zakładać, że o niesłuszne - jak do dzisiaj utrzymuje - skazanie za gwałt w 1992 roku. Sam Trump, którego Tyson popierał w ubiegłorocznych wyborach prezydenckich, powiedział publicznie, że wyrok sądu w tej sprawie był "parodią".



Christie, wieloletni przyjaciel Trumpa, który utrzymuje stały kontrakt z prezydentem, zażartował, że doda tę kwestię do listy tematów, jakie poruszy podczas kolejnej rozmowy z szefem amerykańskiej administracji.



Reprezentantka Tysona stwierdziła tymczasem, że były czempion, który nie ma najlepszej dykcji, wcale nie mówił o ułaskawieniu (ang. pardon), tylko o tym, że chce zostać partnerem biznesowym Trumpa. Miał ponoć o tym rozmawiać z kontrowersyjnym miliarderem w latach 80., kiedy stoczył kilka walk w kasynie Plaza w Atlantic City, którego właścicielem jest Trump.

Reklama