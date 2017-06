Michał Syrowatka stanie przed życiową szansą na Wembley

Pięściarz Michał Syrowatka wreszcie doczekał się walki, która może popchnąć jego karierę w dotąd nieznane rewiry. Utalentowany Polak (18-1, 6 KO) zmierzy się z faworyzowanym Robbiem Daviesem Jr (15-0, 11 KO) o pas federacji WBA Continental w wadze super lekkiej. Pojedynek odbędzie się 15 lipca w Londynie.

Zdjęcie Michał Syrowatka (z prawej) /Fot. Szymon Górski /Newspix

Syrowatka będzie się grzał w blasku głównych bohaterów gali, czyli Chrisa Eubanka Jr (24-1, 19 KO) oraz byłego mistrza świata dwóch kategorii wagowych, boksującego pod niemiecką flagą Ormianina Arthura Abrahama (46-5, 30 KO).

Syrowatka niczego w tej walce nie musi, jest skazywany na porażkę, ale nasz pięściarz doskonale zdaje sobie sprawę, przed jak wielką szansą stanie na ringu w Wembley Arena. Gdyby spłatał figla i zwyciężył niepokonanego Daviesa Jr, od razu wszedłby do czołówki swojej kategorii wagowej.

Pochodzący z Liverpoolu rywal zajmuje trzecie miejsce w rankingu WBA, a pasem w "odcieniu" Continental szczyci się od marca 2016 roku. Wówczas, w walce o to wakujące trofeum, 27-latek pokonał przez techniczny nokaut Fina Jarkko Putkonen. To będzie jego trzecia obrona.

Brytyjczyk nie lekceważy 29-letniego Syrowatki, ale twierdzi, że zamierza go znokautować, co przybliży go do walki o tytuł mistrza świata.

Polak od kwietnia ubiegłego roku jest niepokonany. Najpierw wziął rewanż, za jedyną porażkę na zawodowstwie, wypunktowując weterana Rafała Jackiewicza, a następnie odniósł cztery kolejne zwycięstwa.

W ostatnim starciu pokonał rutyniarza, kiedyś solidnego, ale obecnie już wyboksowanego Krzysztofa Szota, wychowanka śp. Henryka Średnickiego, do tej pory jedynego polskiego mistrza świata w boksie olimpijskim (Belgrad ’78, waga musza).