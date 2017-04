Michał Cieślak wróci na ring w wadze ciężkiej po wpadce dopingowej

Pauzujący od zeszłego roku pięściarz Michał Cieślak (15-0, 11 KO) wróci do akcji tuż po wakacjach w swoim mieście - Radomiu. Gala odbędzie się 9 września na stadionie MOSiR-u, a radomianin będzie jedną z dwóch głównych atrakcji tej imprezy.

Co ciekawe Cieślak wróci walką w wadze ciężkiej! Ale uspokajamy jego kibiców. To będzie taki jednorazowy wyskok, na zdjęcie ringowej rdzy, a potem już podopieczny Adama Jabłońskiego i Rafała Wojdy ma znów zbijać kilogramy do limitu kategorii cruiser (90,7kg).

Cieślak będzie teraz nadrabiał stracony czas i boksował regularnie. Na chwilę obecną główną atrakcją radomskiej imprezy ma być występ w wadze ciężkiej Krzysztofa Zimnocha (22-1-1, 15 KO), o ile wcześniej Polak nie dogada się z obozem Aleksandra Powietkina. Jeśli Zimnochowi uda się zakontraktować starcie z Rosjaninem, wówczas Cieślak wskoczy na walkę wieczoru.

W grudniu ubiegłego roku Michał zastopował w trzeciej rundzie Nikodema Jeżewskiego, ale potem wpadł na badaniu antydopingowym. Jeden z ciekawszych polskich pięściarzy tłumaczył się, że przyjął niedozwolone środki nieświadomie. Od tego czasu pauzował i wróci dopiero we wrześniu.