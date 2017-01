Michał Cieślak przyznał się do stosowania dopingu przed wygraną walką z Nikodemem Jeżewskim. - Na dwa tygodnie przed walką, ktoś mi powiedział, że może mi to w jakimś stopniu pomóc i zażyłem te środki – powiedział bokser w programie „Puncher”.

Zawodnik przyznał, że zdecydował się wziąć niedozwolone środki ze względu na problemy z wagą.

- Były problemy z wagą. To tylko moja głupota. Nie sprawdziłem tych środków, że były na zakazanej liście - przyznał Cieślak.

- Nie wiedzieli o tym trenerzy. Nikt o tym nie wiedział. Biorę wszystko na siebie i wiem, że będę musiał ponieść karę - zaznaczał bokser.

Cieślak mierzył się z Nikodemem Jeżewski o pas IBF Baltic wagi junior ciężkiej, który po kontrowersyjnej decyzji sędziego ( niespodziewanie przerwał walkę w trzeciej rundzie - przyp. red.) znalazł się w posiadaniu tego pierwszego. Obaj bokserzy po walce wpadli jednak na kontroli antydopingowej. U Cieślaka wykryto Oxandrolon i Mesterolon, zaś u Jeżewskiego Oxandrolon i Meldonium.



- To jednorazowa historia. Przed Gdańskiem miałem problemy z wagą. Teraz będę pod stałą opieką dietetyka. To był największy błąd w moim życiu. Muszę ponieść konsekwencje - zapowiedział Cieślak, który pierwszą karę nałożył sam na siebie. Bokser zrezygnował z gaży za wygrany pojedynek z Jeżewskim.



- To ukłon w stronę kibiców. Ta walka nie była czysta - przyznał zawodnik.

Cieślak na koniec rozmowy z Mateuszem Borkiem zadeklarował, że nigdy więcej nie weźmie zakazanych środków.



- Zawiodłem wiele ludzi. Trenerów, kibiców, rodzinę. Chcę ich przeprosić z tego miejsca - powiedział wyraźnie podłamany bokser.