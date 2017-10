Michał Cieślak pokonał na punkty Ivicę Bacurina na gali w Wieliczce

Wracający po zawieszaniu za doping Michał Cieślak jednogłośnie pokonał na punkty Chorwata Ivicę Bacurina. Bokserzy zmierzyli się w walce wieczoru na gali w Wieliczce.

Cieślak został początkowo zawieszony na dwa lata za stosowanie niedozwolonych środków. Polak przyznał się otwarcie do winy, a Polski Wydział Boksu Zawodowego dwukrotnie skracał mu karę. Najpierw o połowę, a później do 10 miesięcy. W organizmie boksera wykryto dwie zakazane substancje: oxandrolon i mesterolon.

Pierwszy raz rywal Cieślaka padł na deski w czwartej rundzie. Szybko się jednak poderwał, sprytnie klinczował i za moment było już po kryzysie. Chorwat był jednak liczony przez sędziego.

Walka od początku była bardzo zacięta i mogła się podobać publiczności. Bacurin pokazał, że jest twardym zawodnikiem i nie da się tak łatwo pokonać. Polak jednak konsekwentnie robił swoje i punktował rywala.



Sędziowie jednogłośnie punktowali dla Cieślaka: 79:72, 78:74, 80:72.



- Nie padł po pierwszym, lepszym ciosie. Widać, że to twardy zawodnik - komplementował rywala po walce Cieślak i dodawał: - Czułem się dobrze, słuchałem narożnika i nie podpalałem się. Trzeba dalej iść do przodu i cały czas się rozwijać.



Dla boksera był to pierwszy pojedynek w wadze ciężkiej. Polak przyznał jednak, że nie wyklucza powrotu do wagi cruiser.





Wyniki gali w Wieliczce:

Michał Cieślak - Ivica Bacurin (walka wieczoru) - jednogłośnie na punkty



Szymon Kołecki - Łukasz Łysoniewski (walka w formule MMA) - techniczny nokaut w pierwszej rundzie

Dariusz Sęk - Francis Cheka - techniczny nokaut w trzeciej rundzie

Marek Jędrzejewski (61,1 kg) - Giorgi Abuladze - techniczny nokaut w szóstej rundzie

Sergiej Werwejko - Laszlo Fekete - techniczny nokaut w pierwszej rundzie

Kamil Gardzielik - Leopold Krzeszewski - jednogłośnie na punkty

* - pogrubione zostały nazwiska zwycięzców walk

