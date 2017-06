ME w boksie. Dziewięć osób z ekipy Rosji wydalonych z Ukrainy

Dziewięć osób z 39-osobowej reprezentacji Rosji w boksie zostało wydalonych z terenu Ukrainy, gdzie mieli wziąć udział w mistrzostwach Europy. Służby graniczne tłumaczyły tę decyzję tym, że wcześniej osoby te nielegalnie odwiedziły zaanektowany przez Rosję Krym.

Zdjęcie . /AFP

Wśród pięściarzy skontrolowanych w Charkowie i odesłanych poza granice Ukrainy był m.in. faworyt kategorii 81 kg Georgi Kuszitaszwili. Zastąpi go Muslim Gadżimagomiedow.

"Taką decyzję podjęto, ponieważ te osoby bezprawnie odwiedziły Krym" - poinformował rzecznik straży granicznej Ołeh Słobodian.

Rzeczniczka rosyjskiej federacji Włada Romanowa, również deportowana, relacjonowała, że paszporty i bagaże członków ekipy zostały skontrolowane po przyjeździe na dworcu w Charkowie.

"Strażnicy graniczni zatrzymali nas na kilka godzin, nie udzielając żadnych wyjaśnień, a potem po prostu powiedzieli, że będziemy deportowani" - zaznaczyła.

ME rozpoczną się w piątek i potrwają do 24 czerwca. Są kwalifikacją do mistrzostw świata, która zaczną się 25 sierpnia w Hamburgu.