McGregor powiedział, jakim ciosem znokautuje Mayweathera

Conor McGregor swego czasu przewidział, w jaki sposób znokautuje Jose Aldo. Czy równie skuteczna okaże się jego prognoza przed potyczką z Floydem Mayweatherem juniorem (49-0, 26 KO)?

Zdjęcie Conor McGregor /AFP

Irlandczyk od dłuższego czasu zapowiada, że znokautuje Amerykanina w ciągu czterech rund. Podczas pobytu w Londynie, gdzie w piątek obaj promowali walkę, jeden z dziennikarzy zapytał McGregora, jak dokładnie zamierza powalić Mayweathera na deski.

- Myślę, że to będzie cios podbródkowy, ewentualnie lewy sierpowy w skroń. Nawet jak przyjmie ten cios na rękawicę, nie będzie to miało żadnego znaczenia. To uderzenie wstrząśnie jego mózgiem - odparł mistrz UFC.

Walka Mayweather-McGregor odbędzie się 26 sierpnia w Las Vegas.