Mayweather - McGregor. Za faule może stracić miliony

Conor McGregor jest trochę szalony, ale nie na tyle, by zdecydować się na faule czy nieprzepisowe zagrania w walce z Floydem Mayweatherem jr. (49-0, 26 KO) w następną sobotę. Bo wtedy, zamiast zarobić olbrzymie pieniądze, zostanie prawie z niczym.

Zdjęcie Conor McGregor

Gwiazdor mieszanych sztuk walki, mistrz dwóch kategorii organizacji UFC, ma dostać za starcie z ikoną boksu zawodowego 75 milionów dolarów.

Jeśli zapomni się, bądź z premedytacją sfauluje, z jego gaży, w myśl zapisów kontraktowych, zostanie zabrane aż 90 proc., czyli blisko 70 milionów. Oczywiście jeśli będzie to faul na tyle poważny, że zostanie zdyskwalifikowany.

- Co się stanie, jeśli on na przykład cię kopnie? - spytał prowadzący popularny program Jimmy Kimmel Live. - Świetnie, bo wtedy straci 90 proc. swoich zarobków. Czeka go więc sroga kara w takim przypadku - odparł były mistrz świata pięciu kategorii, od super piórkowej, aż po junior średnią.

- Według mnie ten pojedynek nie potrwa pełnego dystansu. On nie dotrwa do końca 12. rundy - dodał Mayweather jr.