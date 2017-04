Mayweather - McGregor. Negocjacje utknęły w martwym punkcie

Stephen Espinoza, szef sportu w telewizji Showtime, przyznaje, że pomysł walki Floyda Mayweathera Jr z Conorem McGregorem utkwił w martwym punkcie.

Zdjęcie Floyd Mayweather Jr /AFP

"Mamy zastój. Sytuacja raczej się nie rozwija i myślę, że jeżeli nie będziemy działać szybko, ludzie stracą zainteresowanie. Mogą się zmęczyć tym tematem. Do walki musi dojść w tym roku, inaczej prawdopodobnie już nigdy do niej nie dojdzie" - mówi.



"We wrześniu miną dwa lata od chwili, kiedy Mayweather przeszedł na emeryturę. Nadal jest w świetniej formie, ale po pewnym czasie nie będzie chciał już tego robić" - dodaje.



Espinoza nadmienił, że obaj zawodnicy chcą walczyć, ale dużo zależy od organizacji UFC, w której na co dzień występuje Irlandczyk.



"Czy UFC rzeczywiście tego chce? Dan (White - prezydent UFC) mówi, że jest otwarty, ale to tylko takie gadanie. Nie widzę dużego postępu ani w rozmowach pomiędzy obydwoma zawodnikami, ani pomiędzy UFC a Showtime" - powiedział.

