Mayweather - McGregor. Dan Rafael o sensacji wszech czasów

Dan Rafael, ceniony ekspert telewizji ESPN i jeden z najbardziej znanych na świecie dziennikarzy zajmujących się tematyką bokserską, stwierdził, że Conor McGregor sprawi sportową sensację wszech czasów, jeżeli zwycięży Floyda Mayweathera jr. (49-0, 26 KO).

Mayweather jest zdecydowanym faworytem pojedynku, który nadchodzącej nocy odbędzie się w Las Vegas. Jego wygrana wydaje się tak pewna, że niektórzy stawiają na niego miliony dolarów. Zdaniem Rafaela nie będą stratni.

- Szanuję to, co Conor próbuje zrobić. Nie można niczego odbierać komuś, kto jest skłonny opuścić swoją strefę komfortu i spróbować dokonać czegoś, czego według ludzi nie jest w stanie zrobić. I dostanie za to sowitą wypłatę, kto by więc nie wykorzystał takiej szansy? Tyle że on nie jest bokserem, a będzie walczyć nie z jakimś zwykłym bokserem, tylko z najlepszym bokserem naszych czasów, jednym z najlepszych w historii - stwierdził amerykański żurnalista.

- Floyd boksował z wieloma czołowymi pięściarzami, a większość walk wygrywał łatwo. Jak więc miałby przegrać z McGregorem? Ludzie mówią, że ma już 40 lat, że od dwóch lat nie walczył. Tak, ale większość zawodników przechodzi na emeryturę z tego powodu, że rywale zaczynają ich obijać i przegrywają. A Floyd wyglądał wspaniale w swojej ostatniej walce. Odszedł, bo sam tego chciał. Jak McGregor pokona Mayweathera, to osobiście uznam to za największą niespodziankę w historii sportu - nie tylko boksu, ale całego sportu - dodał.

