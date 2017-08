Mayweather jr znokautowany podczas sparingu?

Jeff Mayweather, wujek Floyda Mayweathera jr. (49-0, 26 KO), stanowczo zaprzeczył sensacyjnym doniesieniom, jakoby 40-letni Amerykanin został znokautowany podczas sparingu.

Zdjęcie Floyd Mayweather jr /AFP

W sieci zaroiło się od plotek, że "Money", który tylko raz był liczony w zawodowej karierze, a i to nie był nokdaun z prawdziwego zdarzenia (Mayweather doznał kontuzji i z bólu po wyprowadzonym ciosie dotknął rękawicą maty), został znokautowany. Sprawcą nokautu w trakcie sparingu miał być Zab Judah, były rywal Mayweathera z 2006 roku.

Reklama

Historia od początku wydawała się mało wiarygodna z uwagi na podejrzane źródło. Oficjalnie zadać jej kłam postanowił Jeff Mayweather, wujek pięściarza, którego zapytano, czy nokaut na sparingu stanowi powód do niepokoju.

- Jasne, że byłby to powód do niepokoju - gdyby tylko była to prawda. Ale jak może to być powód do niepokoju, skoro Zaba nie ma nawet na naszym obozie - stwierdził.

Dodał, że choć jest krewnym Mayweathera, nie ma powodu, by tuszować prawdę, i przyznałby, gdyby jego bratanek rzeczywiście leżał na deskach. - Nie kłamałbym, bo nie mam nic do ukrycia - zapewnił.

Mayweather kończy powoli przygotowania do wielkiej walki z Conorem McGregorem. Pojedynek odbędzie się 26 sierpnia w hali T-Mobile Arena w Las Vegas.