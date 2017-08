Mayweather Jr: W 36 minut mogę zarobić ponad 300 mln dolarów

Floyd Mayweather Jr (49-0, 26 KO) nie ukrywał w ostatnich latach, że wychodząc do ringu najbardziej interesuje go suma, jaka zostanie przelana na jego konto po kolejnym zwycięstwie. I właśnie po to jest powrót na starcie z gwiazdą MMA, debiutującym w boksie Conorem McGregorem.

Zdjęcie Floyd Mayweather junior /AFP

Panowie spotkają się 26 sierpnia w Las Vegas w limicie kategorii junior średniej, boksując na dystansie 12 rund. Amerykanin - niegdyś nazywany "Pięknisiem", teraz ma wymowny przydomek "Money".

Reklama

- Jestem najlepiej zarabiającym sportowcem świata. W 36 minut mogę zarobić 300 milionów dolarów, a może i nawet więcej - mówi były mistrz świata pięciu kategorii, od superpiórkowej, aż po junior średnią. Irlandzki wojownik, mistrz organizacji UFC w dwóch limitach, po podliczeniu wszystkich przychodów może się zbliżyć do granicy 100 milionów dolarów.

Przypomnijmy, że Mayweather zalega "skarbówce" ogromne kwoty i około 30 milionów będzie musiał oddać tylko za poprzednie lata.