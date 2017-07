Mayweather Jr - McGregor. We wtorek pierwsze spotkanie

Według przewidywań wielu kibiców konferencje prasowe z udziałem Floyda Mayweathera Jr (49-0, 26 KO) i Conora McGregora będą lepsze niż sama walka, nic więc dziwnego, że błyskawicznie rozeszły się wszystkie dostępne na nie bilety.

Zdjęcie Floyd Mayweather Jr /AFP

Pierwsza konferencja odbędzie się jutro w Los Angeles. Nie ma już na nią biletów, podobnie jak i na tę w Barclays Center na Brooklynie. W Toronto z kolei zainteresowanie jest tak duże, że trzeba było przenieść konferencję z Sony Centre for the Performing Arts do większej Budweiser Stage.

Wygląda na to, że jedynie w Londynie nie zabraknie miejsc dla chętnych. Konferencja na tamtejszym stadionie Wembley, na którym stawiło się niedawno 90 tys. kibiców na walce Joshua-Kliczko, zamknie w piątek trasę promocyjną.

- Te konferencje będą stanowić hybrydę konferencji bokserskich i UFC, ale myślę, że z przewagą elementów bokserskich. Wiecie, jak to jest u mnie. Nie ma owijania w bawełnę. Przychodzimy, siadamy, ja mówię: "Co jest grane? Kto ma pierwsze pytanie?", i lecimy. Myślę, że w tym przypadku będzie jednak więcej bzdur - powiedział Dana White, prezydent UFC.

Mayweather i debiutujący na zawodowym ringu McGregor zmierzą się 26 sierpnia w Las Vegas.