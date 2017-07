Mayweather Jr - McGregor: Drogie bilety, poirytowany Łomaczenko

Niby wszystko jest jasne, niby zwycięzca może być tylko jeden, ale popyt na starcie bokserskie niemal stuprocentowego faworyta Floyda Mayweathera Jr (49-0, 26 KO) z Conorem McGregorem jest ogromny. Dlatego cena biletów również robi wrażenie.

Zdjęcie Floyd Mayweather Jr i Conor McGregor wciąż promują swoją walkę /AFP

Pojedynek najlepszego pięściarza ostatnich lat, który wraca po dwuletniej emeryturze sportowej, z debiutującym w boksie zawodnikiem MMA, odbędzie się 26 sierpnia w hali T-Mobile Arena w Las Vegas.

Najtańsze wejściówki rozpoczynają się od 500 dolarów. Te najdroższe są dwadzieścia razy droższe. Cena za przekaz pay-per-view wynosi blisko sto dolarów ($99,95).

Oto pełna oferta biletów na galę Mayweather Jr vs McGregor: $500, $1,500, $2,500, $3,500, $5,000, $7,500 i $10,000.

Swoje trzy grosze dorzucił Wasyl Łomaczenko (8-1, 6 KO), zdaniem wielu nowy lider zestawień P4P, czyli bez podziału na kategorie wagowe.

- Każdy, kto choć trochę zna się na boksie, wie doskonale, że McGregor nie ma żadnych szans na znokautowanie Mayweathera. Gdyby on tyle nie krzyczał i nie obrażał, nie byłoby też takiego zainteresowania jego osobą. Ciekawi mnie tylko, co on będzie mówił, gdy walka się już skończy? Niestety kibice mają krótką pamięć i nie pamiętają takich przechwałek - irytuje się znakomity Ukrainiec.