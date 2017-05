Mauricio Sulaiman ostro skrytykował postawę Chaveza w walce z Alvarezem

Prezydent bokserskiej federacji WBC Mauricio Sulaiman w mocnych słowach skomentował postawę Julio Cesara Chaveza Jr (50-3-1, 32 KO) w sobotniej walce z Saulem "Canelo" Alvarezem (49-1-1, 34 KO). Jego zdaniem 31-latek swoim występem zdeprecjonował znaczenie słynnych w bokserskim świecie meksykańsko-meksykańskich wojen.

Zdjęcie Meksykanin Julio Cesar Chavez Jr (z lewej) był tłem dla rodaka Saula Alvareza /AFP

Przypomnijmy, że Sulaiman chciał nawet przygotować dla zwycięzcy pojedynku Alvarez-Chavez specjalną wersję mistrzowskiego pasa federacji WBC, jednak "Canelo" zapowiedział, że tytuły przyznawane przez tę organizację już go nie interesują.

- Julio Cesar nie nie miał w tej walce absolutnie żadnych atutów, ani fizycznych, ani psychicznych. Miliony, które otrzymał za walkę z Canelo powinny były go zmobilizować do zdecydowanie lepszej postawy, tymczasem on rozczarował wielu ludzi. Nie sądzę, aby kiedykolwiek był w stanie powrócić do swojego dawnego poziomu i wątpię, aby w momencie, gdy stracił wiarygodność u kibiców mógł dalej liczyć się w boksie - powiedział Sulaiman.

Sulaiman skomentował też zakontraktowanie wyczekiwanej przez kibiców walki Canelo Alvareza z Gennadijem Gołowkinem. Prezydent WBC wyraził nadzieję, że to starcie nie zawiedzie oczekiwań fanów.

- Naszym mistrzem jest teraz Gołowkin. Wszystko, co robiliśmy w ostatnich latach miało na celu doprowadzenie do jego walki z Canelo. Mam nadzieję, że ta walka będzie godna tego, aby odbyć się w tak ważnym dniu dla wszystkich Meksykanów - zakończył Sulaiman.