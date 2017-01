Mateusz Masternak wraca na gali w Dzierżoniowie

Mateusz Masternak wystąpi na gali "BudWeld Boxing Night: Noc prawdy", która odbędzie się 4 marca w Dzierżoniowie. Na razie nie wiadomo, kto będzie rywalem "Mastera".

Głównym daniem gali w Dzierżoniowie będzie występ "uwolnionego" od kontraktu promotorskiego z niemiecką stajnią Mateusza Masternaka (37-4, 26 KO). Wrocławianin w zeszłym roku stoczył zaledwie jeden pojedynek. Tym razem ma zaboksować na zdjęcie rdzy na gali organizowanej przez grupy Tymex Boxing Promotion i AG Promotion, a potem być może wystąpi na kolejnej imprezie z cyklu PBN.

- Niebawem podamy nazwisko rywala i na pewno po tak długiej przerwie nie będzie to zawodnik z pierwszej dziesiątki na świecie, ale z z drugiej strony taki, który potrafi boksować i trochę się postawi - mówi Mariusz Grabowski, promotor tej gali.

Popularny "Master" - były mistrz Europy i pretendent do mistrzostwa świata kategorii junior ciężkiej, nadal jest wysoko klasyfikowany w światowych rankingach. Federacja WBC klasyfikuje go na siódmym miejscu, IBF również na siódmym, zaś WBA na czwartym.

Gala "BudWeld Boxing Night: Noc prawdy":

junior półśrednia - Michał Leśniak (5-1, 2 KO) vs Damian Wrzesiński (10-0-1, 4 KO)

super średnia - Paweł Rumiński (2-0, 2 KO) vs Tomasz Gromadzki (2-0-1, 1 KO)

junior ciężka - Michał Olaś (3-0, 2 KO) vs Łukasz Zygmunt (2-5)

junior ciężka - Adam Balski (7-0, 6 KO) vs Dariusz Skop (6-1, 2 KO)

półciężka - Robert Parzęczewski (14-1, 8 KO) vs Tomasz Gargula (18-4-1, 5 KO)

półśrednia - Michał Żeromiński (11-2-1, 1 KO) vs Tomasz Mazur (6-0-1, 2 KO)

junior ciężka - Mateusz Masternak (37-4, 26 KO) vs (?)