Mateusz Masternak poznał nazwisko rywala

Mateusz Masternak (37-4, 26 KO) to niewątpliwie jeden z największych talentów w polskim boksie, ale w poprzednim roku stoczył zaledwie jeden pojedynek. Na szczęście jego umowa z niemiecką grupą Sauerland Event dobiegła końca i były mistrz Europy kategorii junior ciężkiej może kontynuować karierę na naszym podwórku. Właśnie poznał nazwisko kolejnego przeciwnika.

Zdjęcie Mateusz Masternak /Fot. Łukasz Krajewski /

Popularny "Master" powróci 4 marca w Dzierżoniowie podczas gali "BudWeld Boxing Night: Noc prawdy". Po jedenastu miesiącach przerwy spotka się z niedawnym rywalem Michała Cieślaka - Aleksandrem Kubiczem (9-2, 6 KO). Rosjanin przegrał ostatecznie z Cieślakiem przed czasem, lecz do momentu zastopowania potyczki w dziewiątej rundzie sprawił Polakowi spore problemy. Pojedynek Mateusza z Kubiczem zakontraktowano na osiem rund.

Reklama

- Ostatni raz boksowałem w kwietniu, a wiadomo, że jeśli nie walczy się regularnie, to trudno utrzymać reżim treningowy. Ogólnie cały czas starałem się utrzymywać w dobrej dyspozycji, natomiast sparingi oraz przygotowania typowo pod kątem startu były jednak trochę ograniczone. Ogólnie jestem w dobrej formie i gotowy na ten występ - zapewnia pięściarz z Wrocławia, który walkę o tytuł tymczasowego mistrza świata przegrał na wyjeździe stosunkiem głosów dwa do jednego. Teraz do ringu wejdzie jednak mając w narożniku Andrzeja Gmitruka, z którym odnosił największe dotąd sukcesy.

- Czuję chemię między nami, jaka była kiedyś. Dobrze się dogadujemy. Trener Gmitruk ma siedem żyć, ciągle jest młody i pełen wigoru, więc ostro zasuwamy. Wspólnie wypracujemy na pewno dobrą dyspozycję. Z niemieckiej szkoły zostawimy gardę, bo mam dobry blok i nie przyjmuję za dużo ciosów, a to nad czym teraz pracujemy, to głównie lewy prosty i trochę inne poruszanie się na nogach. Chcemy również bić trochę więcej kombinacjami, więc wszystko idzie ku lepszemu i ta współpraca będzie owocna - kontynuował Masternak.

- Kubicz sprawił trochę problemów Cieślakowi. To doświadczony zawodnik z niezłą karierą amatorską. Zresztą każdy Rosjanin z doświadczeniem amatorskim poniżej pewnego poziomu nie schodzi. Kubicz też jest dobry technicznie, fajnie poukładany, trochę niewygodny, dlatego nie będzie to łatwa przeprawa. Prezentuje niewygodny styl, więc będę musiał go szybko sobie ustawić. Skupiam się jednak przede wszystkim na sobie. Zależy mi na tym, by dać kibicom na tyle dobrą walkę, żeby wychodząc z hali każdy był zadowolony - dodał Mateusz. Poniżej prezentujemy Wam pełną rozpiskę gali w Dzierżoniowie.

półśrednia - Michał Leśniak (5-1, 2 KO) vs Nadzir Bażhajew (3-4-1)

super średnia - Przemysław Opalach (23-2, 19 KO) vs Paata Varduaszwili (30-11-2, 23 KO)

super średnia - Paweł Rumiński (2-0, 2 KO) vs Tomasz Gromadzki (2-0-1, 1 KO)

junior ciężka - Michał Olaś (3-0, 2 KO) vs Łukasz Zygmunt (2-5)

junior ciężka - Adam Balski (7-0, 6 KO) vs Dariusz Skop (6-1, 2 KO)

półciężka - Robert Parzęczewski (14-1, 8 KO) vs Tomasz Gargula (18-4-1, 5 KO)

półśrednia - Michał Żeromiński (11-2-1, 1 KO) vs Tomasz Mazur (6-0-1, 2 KO)

junior ciężka - Mateusz Masternak (37-4, 26 KO) vs Aleksander Kubicz (9-2, 6 KO)