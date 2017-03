Mateusz Masternak pokonał Aleksandra Kubicza na gali w Dzierżoniowie

Mateusz Masternak pokonał jednogłośnie na punkty Rosjanina Aleksandra Kubicza na gali w Dzierżoniowie. To 38. wygrana Polaka w karierze. Podczas walki wieczoru doszło do dużego błędu sędziego, który zakończył trzecią rundę... minutę przed czasem.

11 miesięcy trwała przerwa Mateusza Masternaka, który w sobotę wrócił na ring. Po raz ostatni walczył w kwietniu 2016 roku na gali Polsat Boxing Night w Krakowie. Wówczas pokonał Erica Fieldsa, ale później przez wiele miesięcy nie był aktywny.



Dużo mówi się o walkach Masternaka z czołówką polskich pięściarzy wagi junior ciężkiej. Zanim jednak do tego dojdzie, "Master" zmierzył się w Dzierżoniowie z groźnym Aleksandrem Kubiczem. Rosjanin przed tym pojedynkiem mógł pochwalić się przeciętnym bilansem dziewięciu wygranych i dwóch porażek, ale aż sześć starć wygrał przez nokaut.



Pierwsze dwie rundy to badanie przeciwnika. Masternak nie decydował się na szaleńcze próby, a punktował rywala.



W trzecim starciu wrocławianin zaczął bić seriami, ale Kubicz odwdzięczył mu się groźnym lewym sierpem. I co ciekawe, runda szybko się skończyła. Błąd popełnił sędzia, który źle wyliczył czas. Po dwóch minutach przerwał to starcie, więc pięściarze byli na ringu o minutę za krótko!

W czwartej rundzie Kubicz zaskakiwał Masternaka częstą zmianą pozycji. Taki boks był bardzo niewygodny dla Polaka, który wyglądał na zaskoczonego. Masternak zadawał więcej ciosów, ale nie robiły one wrażenia na dobrze zbudowanym Rosjaninie.



W piątym starciu Masternak był w opałach po szybkim początku rundy Kubicza, który ciosami na korpus "ustawiał" sobie Polaka. "Master" wyszedł z opresji, a pod koniec rundy jego prawy prosty sięgnął szczęki Rosjanina, który jednak pokazał dużą odporność na ciosy.

W szóstym starciu Kubicz lekko opadał z sił, nie był już tak aktywny, a przy ciosach Masternaka mocno pochylał sylwetkę. Rundę później Polak miał rywala przy linach, ale nie skończył pojedynku.



W ostatniej, ósmej rundzie Kubicz był na deskach, ale nie po ciosie Masternaka, ale po prostu się potknął. Polak wiedział, że trudno wygrać ten pojedynek na punkty, więc spokojnie punktował. Minutę przed końcem nasz bokser też się potknął i wylądował na deskach.



Gdy zabrzmiał gong, pięściarze czekali na werdykt sędziów. Ci nie mieli wątpliwości i jednogłośnie punktowali na korzyść Masternaka.



Była to 38. wygrana Polaka na zawodowych ringach. Na koncie ma też cztery przegrane.



