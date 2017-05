Mariusz Wach stracił walkę. Dillian Whyte wycofał się z pojedynku

Potwierdziły się wiadomości o tym, że nie dojdzie do skutku planowana na 3 czerwca w Londynie walka bokserska Mariusza Wacha (33-2, 17 KO) z Dillianem Whyte'em (20-1, 15 KO).

Zdjęcie Mariusz Wach /fot. Grzegorz Skiba /Newspix.pl Boks Mariusz Wach - Dillian Whyte. Walka odwołana?

Eddie Hearn, promotor Anglika, poinformował, że 29-latek doznał na treningu kontuzji stopy.

- Dillian jest o krok od walki o mistrzostwo świata, dlatego nie możemy sobie pozwolić, aby występował w ringu, kiedy nie jest sprawny w stu procentach. Spodziewamy się, że powróci w lipcu, a pod koniec roku zaboksuje o pas - oświadczył.

Rywal Whyte'a najprawdopodobniej się nie zmieni i to z Wachem Brytyjczyk będzie rywalizować latem. Zwycięstwo nad olbrzymem z Polski przybliżyłoby go do walki o tytuł WBC, który dzierży Amerykanin Deontay Wilder (38-0, 37 KO). Whyte jest obecnie czwarty w rankingu tej federacji.