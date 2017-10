Mariusz Wach sparował z Dereckiem Chisorą w Dzierżoniowie

Pięściarz Mariusz Wach zadbał, by na jego obóz przygotowawczy w Dzierżoniowie przyjechał pięściarz, będący do niedawna w czołówce wagi ciężkiej, czyli Brytyjczyk Dereck Chisora. Olbrzym z Krakowa wie, o co toczy się gra, bo już 11 listopada stoczy w Stanach Zjednoczonych walkę z groźnym Jarrellem Millerem.

37-letni Wach podjął decyzję, że do pojedynku będzie przygotowywał się w ojczyźnie, pod skrzydłami trenera i przyjaciela Piotra Wilczewskiego. W rozmowie z Interią przekonywał, że ściągnie do Polski solidnych sparingpartnerów z zagranicy, a poza tym będzie chciał uniknąć zawodników krajowych .

Plan powiódł się połowicznie, bo "Wikingowi" wprawdzie udało się sprowadzić Chisorę, ale jednocześnie skorzystał z usług Marcina Brzeskiego, którego też zatrudnił do roli sparingpartnera.

Chisora, podobnie jak Wach, jest byłym pretendentem do tytułu mistrza świata w wadze ciężkiej. 33-latek mierzył się m.in. z Witalijem Kliczką, z którym przegrał. Tuż przed tamtym pamiętnym pojedynkiem, gdy sędzia ringowy przekazywał pięściarzom ostatnie wskazówki, "Del Boy" opluł asystującego bratu Władymira Kliczkę.

Z kolei Wach, poza wpadką dopingową, w takich sytuacjach świeci przykładem. Nie to, co jego najbliższy rywal, Miller, który odgraża się, że zabije w ringu Polaka. Amerykanin, prywatnie przyjaciel pogromcy Artura Szpilki - Adama Kownackiego, jeszcze nie zaznał goryczy porażki na zawodowym ringu. Jest niepokonany w 19 walkach (raz zremisował).

