​Mariusz Wach: Oferta z KSW jest dla mnie dużym wyróżnieniem

- Wiadomo, że jeśli zdecyduję się na mieszane sztuki walki, to wejdę w zupełnie inny sport. Będę musiał naprawdę chwilę potrenować, żeby rywalizować w klatce - mówi w rozmowie z Interią Mariusz Wach, pięściarz wagi ciężkiej, który otrzymał sensacyjną ofertę porzucenia boksu i związania się z federacją KSW.

Zdjęcie Mariusz Wach /AFP

Interia: Co pan znowu wymyślił z mieszanymi sztukami walki?

Mariusz Wach: - To nie ja wymyślam. Dzwonią do mnie poważni ludzie, to grzecznie odpowiadam. Nigdy nie wiemy, co przyniesie kolejny dzień, więc nie ma co być gburem i palić za sobą mostów. Może kiedyś zobaczycie mnie w MMA.

Czyli debiutu nie zaliczy pan w ciągu kilku najbliższych miesięcy?

- Raczej nie. Cały czas jeszcze mam jakieś plany związane z boksem. Szefowie KSW chcą dłuższego kontraktu, na 4-5 walk, więc to by mi trochę przerwało boks. A ponieważ, póki co, nie chcę rezygnować z pięściarska, więc jeszcze trochę pobawię się w ringu.

Pana słowa: "jakieś plany w boksie jeszcze mam", nie brzmią zbyt przekonująco. A gdzie zdecydowana zapowiedź, że chce pan jeszcze spróbować zdobyć tytuł mistrzowski?

- (śmiech) Takie plany oczywiście są, ale najpierw muszę ruszyć, bo już za długo trwa ta moja nieaktywność. W tym tygodniu, a najpóźniej na początku przyszłego, coś powinno się wyklarować w sprawie mojego najbliższego pojedynku. A wracając do KSW, to jest mi bardzo miło, że współwłaściciele pomyśleli o takim skromnym zawodniku, jakim ja jestem i chcieliby mnie pokazywać na największych galach mieszanych sztuk walki w Polsce. To dla mnie duże wyróżnienie.

A do tego pewnie gwarancja świetnych zarobków?

- Kwestia pieniędzy jeszcze nawet nie została podniesiona. W każdym razie wszyscy wiemy, że musiałbym walczyć z naprawdę dobrymi zawodnikami.

Jakimi słowami zakończył pan rozmowę z Martinem Lewandowskim?

- Że za jakiś czas wrócimy do tematu. Pewnie będę musiał podjechać do Warszawy i odbędziemy rozmowę w cztery oczy, bo to zupełnie inaczej przebiega niż pogawędka przez telefon.

Rozumiem, że bardzo wiele zależy od tego, jak ułoży się pana najbliższa walka bokserska?

- Ja nawet nie przyjmuję do wiadomości, że mógłbym przegrać. Zobaczymy, zawczasu nie chciałbym niczego planować, bo przecież jeszcze nawet nie wszedłem do ringu. Nie chcę zapeszać, zobaczymy co przyniesie nieodległa przyszłość.

W ringu, mówiąc delikatnie, nie jest pan demonem szybkości, ani gibkim pięściarzem. Ma pan jakiekolwiek predyspozycje, tak potrzebne do toczenia pojedynków w oktagonie?

- Znam zawodników, takich jak Mariusz Pudzianowski, który wcześniej w ogóle nie miał styczności ze sztukami walki. Trenował siłę, był wybitnym strongmanem, ale w klatce jakoś się odnajduje. Myślę, że z czasem i ja nie będę miał problemu.

W klatce co mogłoby być pana atutem?

- Głównie ciosy proste i kopnięcia, które dobrze mi wychodzą. Wiadomo, że jeśli się zdecyduję, to wejdę w zupełnie inny sport. Będę musiał naprawdę chwilę potrenować, żeby rywalizować w klatce.

A zupełnie hipotetycznie, gdyby pana rywalem w debiucie miał być "Pudzian", to zgodziłby się pan na takie starcie?

- Mariusz na pewno byłby bardziej doświadczony, ale ja wcale nie byłbym na straconej pozycji. Parę miesięcy dobrych treningów, zwłaszcza w parterze i pełny wiary w zwycięstwo wszedłbym do oktagonu. Jeżeli za jakiś czas pojawi się taka propozycja, a ja będę już bliżej decyzji o rezygnacji z boksu, to wówczas nie będę miał nic przeciwko.

Co musiałoby się wydarzyć, żeby był pan skłonny zakończyć karierę pięściarską?

- Coś musiałoby mnie zniechęcić...

Na przykład porażka?

- Myślę, że nie, bo nie tacy mistrzowie przegrywali, i to parę razy.

Czyli bardziej sytuacja, gdy nie można byłoby zakontraktować walki, a pana powrót na ring ciągle odwlekałby się w czasie?

- Dokładnie tak!

Niewielu kibiców wie, że pana przygoda ze sportami walki, wcale nie rozpoczęła się od boksu.

- To prawda. Najpierw, pod koniec szkoły podstawowej, trenowałem rok czasu kung-fu w Sokole Niepołomice, a następnie przez dwa lata chodziłem na kick-boxing w Nowej Hucie w Krakowie.

Miał pan na koncie małe sukcesy?

- Akurat tak się poskładało, że nie jeździliśmy na zawody. To trochę mnie zniechęciło i dlatego przerzuciłem się na boks.

Właśnie klaruje się panu walka w Niemczech, w połowie marca ( nieoficjalnie wiadomo, że Wach zmierzy się 18 marca z Erkanem Teperem w Lipsku )?

- Przepraszam, ale tym razem nie mogę nic mówić. Tak dogadałem się z organizatorami tej gali, że to oni pierwsi muszą ogłosić mój pojedynek.

Kto pana reprezentuje w tych rozmowach?

- Sam się reprezentuję. Nieraz trzeba podjąć takie decyzje.

Ma pan tłumacza, jakąś zaufaną osobę?

- Trochę pomaga mi Wojtek Czernyhowski, ale na początku promotor tej gali bezpośrednio zadzwonił do mnie. Miał przy sobie tłumacza, więc od razu odbyliśmy rzeczową rozmowę.

A teraz jest pan zainteresowany walką z nowo kreowanym mistrzem Europy, Agitem Kabayelem?

- Napisaliśmy do Europejskiej Federacji Boksu i przyszła odpowiedź, że jestem pierwszym challengerem do obrony pasa, należącego do Kabayela.

Słyszę, że jest pan mocno zdyszany. Przeszkodziłem w treningu?

- Nie, jestem trochę zakatarzony. Właśnie szwendam się w Katowicach i szukam apteki, żeby kupić sobie jakiś lek.

Trenuje pan głównie z dr Jakubem Chyckim, czy szkoleniowcem od boksu Piotrem Wilczewskim?

- Więcej z Kubą, ale akurat w poniedziałek wieczorem i we wtorek rano miałem zajęcia z Piotrkiem. Z kolei z Kubą pracuję nad wytrzymałością i siłą dynamiczną.

Z pana zdrowiem już wszystko w porządku?

- Tak, wszystko wyleczyłem. Nie boli mnie już dłoń, łokieć, ani stopa. Za mną łącznie trzy zabiegi, które sukcesywnie przechodziłem po ostatniej walce.

Rozmawiał Artur Gac