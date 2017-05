Mariusz Wach na bani? Bokser "niedysponowany" na antenie

Od czasu walki z Władymirem Kliczką i wpadki dopingowej o Mariuszu Wachu nie było tak głośno, jak przy okazji pojedynku Anthony’ego Joshuy z Kliczką. Polskiego olbrzyma na szczyty popularności wyniosła wyraźna niedyspozycja, gdy na antenie Polsatu Sport miał ocenić przebieg hitowego starcia z Wembley. Na szczęście trzeźwość umysłu zachował prowadzący studio dziennikarz i po dwóch pytaniach pożegnał pięściarza.

Zdjęcie Mariusz Wach /AFP Boks Mariusz Wach: Niektórzy, widząc na żywo Anthony’ego Joshuę, mogliby wpaść w kompleksy

Starcie Joshuy z Kliczką, które zakończyło się zwycięstwem przez techniczny nokaut tego pierwszego w 11. rundzie, dostarczyło niesamowitych emocji. Znawcy boksu i pięściarze prześcigiwali się w mnożeniu komplementów, a naturalnym rozmówcą wydawał się być Mariusz Wach.

Reklama

Były pretendent do tytułu mistrza świata w 2012 roku walczył z młodszym z braci Kliczków, a niedawno przebywał przez trzy tygodnie w roli sparingpartnera u Joshuy, pomagając mu w przygotowaniach do walki z Władymirem.

Nawet dopuszczając myśl, że transmitująca walkę Polsat Sport nie umówiła się z Wachem na telefoniczną rozmowę, to czołowy polski pięściarz musiał mieć świadomość, że zostanie poproszony o ekspercki głos po końcowym gongu.

Najrozsądniej byłoby, gdyby w zaistniałych okolicznościach Wach nie odebrał telefonu, ale stało się inaczej, z wizerunkową szkodą dla samego zainteresowanego.

"Kurczę, no emocji było co niemiara. Każdy to widział" - zaczął Wach i już pierwsze zdanie wypowiedziane przez pięściarza sprawiło, że goście w studiu spojrzeli po sobie i wymownie się do siebie uśmiechnęli. Na krzesłach, poza prowadzącym, zasiadali: trener Fiodor Łapin, były mistrz Europy Albert Sosnowski, ex-pięściarz Maciej Miszkiń oraz ekspert Janusz Pindera.

Wideo "Niedysponowany" Mariusz Wach po walce Anthony Joshua Władimir Kliczko Polsat sport na żywo!!!

"Nikt się nie spodziewał. Czy nikt się... Przynajmniej ja się nie spodziewałem, że ten pojedynek skończy się w tej rundzie, co się skończył" - kontynuował Wach. Refleksem wykazał się prowadzący studio, który po drugim pytaniu zdał sobie sprawę, że dalsza rozmowa nie ma sensu.

Być może dostał też podpowiedź do ucha z reżyserki, by pożegnać rozmówcę, skądinąd bardzo sympatycznego , który będąc w takim stanie mógł powiedzieć o kilka słów za dużo. "Zgadzamy się z tobą Mariuszu, że Kliczko zaprezentował się z bardzo dobrej strony" - skonstatował prowadzący studio, podziękował Wachowi za rozmowę ("pozdrawiam serdecznie, cześć" - odparł pięściarz) i nastąpiło rozłączenie.

Incydent jest tym bardziej zastanawiający, że Wach już za miesiąc stoczy piekielnie ważny pojedynek z Dillianem Whyte’em 3 czerwca na gali w Londynie. Profesjonalny sportowiec zawsze powinien świecić przykładem, a już tym bardziej na kilka tygodni przed startem, w tym przypadku walką.