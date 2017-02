Mariusz Wach: MMA? Mam coś do udowodnienia w boksie

- Na razie nie skupiam się na występach w MMA. Wprawdzie w ostatnim czasie miałem luźną rozmowę z jednym z właścicieli KSW, ale póki co mam jeszcze parę rzeczy do udowodnienia w boksie - zapewnia Mariusz Wach (32-2, 17 KO).

Były pretendent do trzech pasów królewskiej kategorii kolejną zawodową walkę stoczy 18 marca.

- Kilka dni temu rozmawiałem z Martinem Lewandowskim, jednym z dwóch współwłaścicieli KSW. Zapytał mnie, jak zapatruję siebie na występy w klatce? Powiem więc, że stójkę mam opanowaną, ale z kolei zapasy są dla mnie rzeczą nową i gdybym w przyszłości zdecydował się na takowy występ, to musiałbym najpierw kilka miesięcy potrenować właśnie tę płaszczyznę i dopiero wtedy myśleć o wejściu do oktagonu. Póki co, ten temat uważam za zamknięty i skupiam się na treningach bokserskich oraz kolejnej walce. Gdy będę kończył przygodę z boksem, wtedy poważnie rozważę karierę w MMA - powiedział olbrzym.

- Nie chcę póki co za dużo mówić o najbliższym starcie. Kontrakty na pojedynek nie zostały jeszcze podpisane, a jak wiadomo w boksie różnie bywa. Przeszłość nauczyła mnie, by za bardzo się nie wychylać. Myślę, że w ciągu tygodnia sprawy powinny zostać dopięte na ostatni guzik i wtedy wszystko będzie już jasne. Tak więc robię swoje i intensywnie trenuję w Katowicach. Za moje przygotowanie fizycznie odpowiada świetny fachowiec Jakub Chycki, natomiast w kwestii boksu nic się nie zmienia i nadal trenuję z Piotrkiem Wilczewskim, który dojeżdża do mnie kilka razy w tygodniu. Czekam z niecierpliwością na powrót i chciałbym pokazać się ze znacznie lepszej strony niż ostatnio. Na pewno mnie na to stać i nie powiedziałem jeszcze ostatniego słowa - dodał Wach.

Mariusz po porażce z Aleksandrem Powietkinem pod koniec 2015 roku w ubiegłym wystąpił tylko raz. W maju wypunktował Marcelo Luiza Nascimento, lecz zaboksował grubo poniżej swoich realnych możliwości oraz oczekiwań. W najnowszym rankingu organizacji WBC Polak zajmuje dziewiąte miejsce.