Marcin Rekowski już w Chinach. W niedzielę czeka go walka

Marcin Rekowski (18-4, 15 KO) już w najbliższą niedzielę stanie przed kolejnym, bardzo poważnym zawodowym testem. "Rex" zmierzy się w Makau z Carlosem Takamem (33-3-1, 25 KO). Póki co, Polak na miejscu rozpoczął aklimatyzację.

Zdjęcie Marcin Rekowski już zameldował się w Chinach przed niedzielną walką /Fot. Łukasz Krajewski /

W październiku popularny "Rex" przegrał niejednogłośnie na punkty z Krzysztofem Zimnochem, a niedawno udanie powrócił na ring, nokautując słabiutkiego Artsioma Hurbo.

W Makau czeka go jednak zadanie z gatunku tych najtrudniejszych, gdyż Carlos Takam od dawna jest zaliczany do szerokiej czołówki królewskiej dywizji na świecie. Mimo to Polak nie zdaje się zaprzątać sobie tym głowy i w dobrym humorze oczekuje na pojedynek.

- Po bliskim spóźnieniu na samolot, 30 godzinach podróży, 2 samolotach, promie, kilku długich i często złych kolejkach, dotarliśmy na miejsce. Pogoda i humor dopisują, tylko chiński słabo mi idzie - napisał na jednym z portali społecznościowych Rekowski.

Na gali w Makau oprócz starcia Rekowski-Takam kibice zobaczą także pojedynek o mistrzowski pas federacji IBF w wadze supermuszej pomiędzy Jerwinem Ancajasem, a Jose Alfredo Rodriguezem.

źródło: bokser.org