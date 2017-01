Marcin Rekowski brutalnie znokautowany przez Carlosa Takama

Szybko skończył się pojedynek Marcina Rekowskiego (17-5, 14 KO), który na ringu w Makao został brutalnie znokautowany przez należącego do światowej elity wagi ciężkiej Carlosa Takama (34-3-1, 26 KO).

Zdjęcie Marcin Rekowski /AFP

Pierwsze dwie minuty prowadzone były w spokojnym tempie. Polak wyprzedzał rywala lewym prostym, dobrze pracował na nogach, ale rozluźniony Kameruńczyk z francuskim paszportem w końcówce pierwszej odsłony kilka razy zahaczył Polaka ciosami bitymi z luzu. W drugiej spychał Marcina, ale ten większej krzywdy nie dawał sobie robić. Trzecie starcie zaczął nawet fajnym lewym sierpowym, choć jego akcje nie robiły na przeciwniku takiego wrażenia jak w drugą stronę.

Kłopoty zaczęły się w połowie trzeciej rundy, gdy Takam zaatakował kombinacją lewy-prawy-lewy sierp. Pierwszy i trzeci cios doszedł do celu, posyłając "Reksa" na deski. Był zraniony, lecz dotrwał z trudem do przerwy, a nawet zdołał fajnie wciągnąć bardziej utytułowanego oponenta na kontrę z prawej ręki.

Gdy zabrzmiał gong na czwarte starcie, silny jak tur rywal rzucił się z wielką agresją. Niestety skończyło się to dla Marcina brutalnym nokautem. Takam podłączył go do prądu kilkoma uderzeniami, a wszystko zakończył w 40. sekundzie potężnym lewym sierpowym. Ciężki, przykry nokaut po akcji wprost na szczękę. Rekowski padł twarzą na matę i długo był cucony.