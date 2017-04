Mairis Briedis wypunktował Marco Hucka i został mistrzem świata WBC

32-letni Mairis Briedis przeszedł do historii, zostając pierwszym łotewskim mistrzem świata w boksie zawodowym. Niepokonany pięściarz (22 zwycięstwa) pokonał jednogłośnie na punkty Marco Hucka (40-4-1, 27 KO) w walce wieczoru na gali w Dortmundzie, sięgając po wakujący tytuł WBC w kategorii junior ciężkiej.

Zdjęcie Mairis Briedis (z lewej) i Marco Huck /fot. dpa /East News

Briedis i Huck rozpoczęli pojedynek z dużym respektem do swoich umiejętności. Niemiec w swoim stylu atakował krótkimi zrywami, natomiast Łotysz starał złapać rywala na kontrę krótkim prawym podbródkiem. Takim samym, jakim kiedyś odesłał do "krainy snów" Manuela Charra.

Pierwsze minuty były wyrównane, a ciekawie zrobiło się w trzeciej rundzie, gdy uznawany za mistrza walki w klinczu Huck nadział się na akcję lewy-prawy sierp rywala, który nic sobie nie robił z boksowania na terenie przeciwnika. W czwartej obaj trafili po razie mocnymi prawymi sierpami i pojedynek zaczął nabierać rumieńców.

W końcówce piątej odsłony Huck polował na prawy podbródkowy, lecz został wyprzedzony przez Briedisa bezpośrednim prawym i przez moment znalazł się w poważnych tarapatach. Nie było wyraźnego lidera tej walki, ale to Briedis nieznacznie wyprzedzał akcje Niemca lewym prostym. Ponadto sprytnie przechodził pod jego lewą ręką, uderzając od razu prawym, a w klinczu wcale nie ustępował siłą sławnemu przeciwnikowi.

Przede wszystkim jednak swoją pracą nóg zatruwał styl Hucka, nie pozwalając mu rozwinąć skrzydeł. Dodatkowo w końcówce ósmej rundy Łotysz trafił prawym podbródkowym, po którym Niemiec szybko sklinczował. Na tym etapie pojedynku to Briedis wywierał pressing i to on już dyktował warunki.

Faworyta gospodarzy mógł uratować mocny cios, z jakiego jest znany, lecz za bardzo oddał inicjatywę. A przecież jego żywiołem zawsze był atak. Przed ostatnim starciem wydawało się, że tylko nokaut może uratować mistrzowskie ambicje Hucka. - Musisz dać z siebie wszystko - krzyczeli w jego narożniku trenerzy.

Łotysz nie tylko nie dał sobie zrobić krzywdy, a dodatkowo jeszcze bardziej powiększył przewagę, trafiając na finiszu potężnym prawym sierpowym. Po ostatnim gongu sędziowie punktowali jednogłośnie na korzyść Briedisa - 116:111, 117:110 i 118:109.

Huck do wczoraj nie mógł pogodzić się ze spektakularną porażką z Krzysztofem Głowackim, ale okazało się, że nieprzypadkowe były wydarzenia w sierpniu 2015 roku na ringu w Newarku. Przypomnijmy, że "Główka" był w potężnych tarapatach, znalazł się na deskach, ale wstał i bazując głównie na instynkcie przeprowadził szturm na Hucka, na wagę zwycięstwa przez efektowny nokaut. Wówczas Głowacki zdobył pas WBO, który obecnie należy do Ukraińca Ołeksandra Usyka.



Z kolei główne trofeum federacji WBC, po które w Dortmundzie sięgnął Briedis, wcześniej należało do Tony'ego Bellewa. Tyle że Brytyjczyk przeniósł się do wagi ciężkiej i zyskał status "champion emeritus". Dzięki temu Anglik będzie mógł wrócić do wagi junior ciężkiej i z marszu, bez ustawiania się w kolejce, walczyć o pas mistrza świata.