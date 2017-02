Maciej Sulęcki zapowiedział zmianę kategorii wagowej

Poirytowany swoim położeniem pięściarz Maciej Sulęcki (23-0, 8 KO) poinformował, że prawdopodobnie zdecyduje się na zmianę kategorii wagowej. Zaliczany do czołówki polskich bokserów "Striczu" zamierza "zejść" z wagi średniej do kategorii superśredniej, czyli walczyć w limicie do 69,85 kg.

Zdjęcie Maciej Sulęcki (z lewej) /AFP

- Czas zacząć nowa misję: kategoria junior średnia czas start! W ciągu tygodnia podejmę decyzję, po wizycie u dietetyka na badaniach. Zdominuję wagę junior średnią, tego jestem pewien - poinformował za pomocą Twittera najlepszy polski "średni".

Polak odpoczywa od połowy czerwca, wówczas wyraźnie pokonał cenionego Amerykanina Hugo Centeno Jr. na gali w Chicago, ale wciąż nie zna daty powrotu na ring. Jeśli Sulęcki się nie rozmyśli, to opuści dywizję, w której strach sieje mistrz świata z Kazachstanu Giennadij Gołowkin.

W kategorii superśredniej najważniejsze pasy mistrzowskie mają Erislandy Lara, Saul Alvarez oraz bracia-bliźniacy Jermall i Jermell Charlo.