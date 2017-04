Maciej Sulęcki chce walczyć z Carlosem Moliną

Minionej nocy Maciej Sulęcki (24-0, 9 KO) efektownie zadebiutował w nowej kategorii wagowej, demolując na ringu w Zakopanem Mitchiego Munoza (25-7, 16 KO). Chwilę później Polak wyzwał na pojedynek Carlosa Molinę.

Zdjęcie Maciej Sulęcki /Michał Łepecki / Boks Maciej Sulęcki wygrał przez nokaut z Michi Munozem

W rozmowie z dziennikarzami Polsatu Sport tuż po walce popularny "Striczu" zadeklarował chęć skrzyżowania rękawic z byłym mistrzem świata IBF wagi super półśredniej Carlosem Moliną (28-6-2, 8 KO).

Reklama

Ten ostatni wczoraj był sekundantem przeciwnika pięściarza z Warszawy.

Wywołany do tablicy Molina w rozmowie z Karoliną Owczarz zaznaczył, że nie ma nic przeciwko takiej walce. Uważa, że skoro Sulęcki chce z nim boksować, to on jest z tego powodu zadowolony.

Stojący obok Andrzej Wasilewski stwierdził, że jeśli nie będzie w najbliższym czasie ciekawszych i większych wyzwań dla jego podopiecznego, to taki pojedynek jest możliwy do zrealizowania.

Wasilewski wspomniał, że dużym pozytywem jest fakt, iż Molina jest blisko związany z Warriors Boxing, czyli z zaprzyjaźnioną z polską stroną stajnią Leona Margulesa.