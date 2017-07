Łukasz Wierzbicki mógł walczyć z Wiktorem Postołem. Jego obóz odrzucił propozycję

Łukasz Wierzbicki (13-0, 6 KO) niedawno wrócił na polski rynek, zanotował dwa cenne zwycięstwa, i już posypały się ciekawe oferty. Póki co jednak na ofertach się skończy.

Zdjęcie Łukasz Wierzbicki (z prawej) w pojedynku z Robertem Tlatlikiem /Fot. Wojciech Figurski /Newspix

Polak miał okazję zaboksować 9 września w Kijowie podczas gali Ołeksandr Usyk - Marko Huck w ramach nowatorskiego projektu World Boxing Super Series. Tego samego wieczoru Wierzbicki mógłby skrzyżować rękawice z byłym już mistrzem świata kategorii junior półśredniej i pogromcą Lucasa Matthysse, Wiktorem Postołem (28-1, 12 KO). Obóz Polaka odrzucił tę propozycję.

- Rywal bardzo mocny, a pieniądze małe. Ludzie w Polsce nie zdążyli nawet jeszcze do końca poznać tego chłopaka, a my mielibyśmy już go puszczać na walki zagraniczne? Łukasz ma jeszcze czas na takie wyzwania - tłumaczy Mariusz Grabowski, promotor pięściarza.

Wierzbicki po powrocie z Kanady zanotował w tym roku dwie wygrane - najpierw wypunktował w Ełku Innocenta Anyanwu, a podczas Polsat Boxing Night 7 pod koniec czerwca pewnie ograł na punkty Roberta Tlatlika. Po wszystkim przyznał jednak, że ma coraz większe problemy z osiągnięciem wymaganego limitu i prawdopodobnie na stałe przeniesie się do wagi półśredniej.