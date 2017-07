Lou DiBella: Adam Kownacki dostanie mistrzowską szansę

- Wierzę, że Adam w pewnym momencie dostanie szansę walki o tytuł mistrza świata wagi ciężkiej - mówi Lou DiBella, promotor sobotniej gali, który blisko współpracuje z Adamem Kownackim (16-0, 13 KO) i wraz z menedżerem Alem Haymonem być może doprowadzą kolejnego polskiego "ciężkiego" do walki o tytuł mistrza świata królewskiej kategorii.

"Baby Face" sprawił w sobotnią noc niezłego psikusa niektórym kibicom, pokonując w czwartej rundzie przez TKO faworyzowanego Artura Szpilkę (20-3, 15 KO). Tym samym potwierdził swoją przynależność do ścisłej czołówki wagi ciężkiej, o czym mówił od dawna. "Muszę tylko dostać szansę, by móc to udowodnić" - mówił tuż przed starciem ze Szpilką. I potwierdził.





"Adam zaskoczył wiele osób, ale nie mnie, bo znam go jeszcze z czasów amatorskiego boksu. On ma twarz dziecka i jest grubawy, ale narobi jeszcze w wadze ciężkiej sporo hałasu i zamieszania. Według mnie doczeka się walki o tytuł mistrza świata" - dodał amerykański promotor.

"Bardzo sumiennie pracowałem nad tym, w jaki sposób skracać ring, by nawet najlepszy Szpilka nie był w stanie sobie z tym poradzić. Nie zaniedbałem przed tą walką niczego, co miało zapewnić mi wygraną w pojedynku. Uważam, że między linami zrobiłem wystarczająco dużo, by dobrze przygotowany Artur nie miał szans realizować swoich założeń. Dokładnie tak z trenerem wyobrażaliśmy sobie przebieg tego pojedynku" - stwierdził w rozmowie z Interią Kownacki.

