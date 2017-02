Łapin: Stężenie stanozololu u Wawrzyka minimalne

Trener Fiodor Łapin poinformował, że stężenie zabronionej substancji, którą znaleziono w organizmie boksera, Andrzeja Wawrzyka (33-1, 19 KO), było minimalne.

Przeprowadzone przez agencję antydopingową VADA badanie dało wynik pozytywny na obecność stanozololu.



W efekcie polskiemu pięściarzowi przeszła koło walka życia z mistrzem WBC w wadze ciężkiej Deontayem Wilderem (37-0, 36 KO).

- Przysłano nam już informację o stężeniu zakazanej substancji w próbce. To bardzo, ale to bardzo niewielka ilość. Oznacza to, że możemy rozpocząć proces weryfikacji suplementów - powiedział Łapin.

Stanozolol znaleziono zarówno w próbce A, jak i B pobranej od Wawrzyka. Krakowianin podkreśla, że nie przyjmował tej substancji świadomie.

W planowanej na 25 lutego walce z Wilderem Polaka zastąpi Amerykanin Gerald Washington (18-0-1, 12 KO).