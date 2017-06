Kubrat Pulew szykuje się na Anthony'ego Joshuę

Promotor Kubrata Pulewa (25-1, 13 KO) stwierdził, że Bułgar, obowiązkowy pretendent do tytułu IBF w wadze ciężkiej, już od roku przygotowuje się specjalnie pod kątem walki z Anthonym Joshuą (19-0, 19 KO).

- Ciągle pracuje w tym celu. W ostatniej walce nie wyglądał zbyt dobrze, ale był konkretny powód takiej postawy. Kubrat znajduje się w trudnym położeniu. Każdy pojedynek, jaki teraz bierzemy, to walka na przetarcie, co stanowi trudne wyzwanie - powiedział Kalle Sauerland.

Pulew ma nadzieję, że w końcu zmierzy się z AJ-em jesienią. Ten może jednak walczyć w tym terminie po raz drugi z Władymirem Kliczką (64-5, 53 KO). Jeśli tak się stanie, Pulew stoczy kolejną walkę dla podtrzymania aktywności.

- Nie puszczę go na kogoś takiego jak Joshua, kiedy będzie zardzewiały - tłumaczy Sauerland.

Potyczka z Joshuą byłaby dla Pulewa drugą w karierze o tytuł zawodowego mistrza świata. W pierwszej przegrał pod koniec 2014 roku w piątej rundzie ze wspomnianym Kliczką.

- Jak rzucicie okiem na pierwszą rundę tej walki, to zobaczycie, że Pulew trafiał wtedy Kliczkę. Władimir się chwiał, ale potem uderzył go ciosem z niebios. To była w ogóle dziwaczna sprawa. Trener został wtedy zwolniony, zanim jeszcze wróciliśmy do szatni. Teraz ma innego szkoleniowca, Uli Wegnera, najbardziej utytułowanego trenera w Europie, opiekuna czternastu mistrzów świata. Nie ma drugiego takiego trenera. Walka z Joshuą na pewno więc będzie ciekawa - stwierdził promotor.

Dodał też, że jako kibic boksu nie ma nic przeciwko rewanżowi Joshua - Kliczko.

- Pierwsza walka była świetna, chciałbym to zobaczyć jeszcze raz, ale jako promotor Pulewa byłbym niepocieszony. Jestem jednak przekonany, że gdyby do tego doszło, Kubrat zmierzyłby się potem ze zwycięzcą, a jestem pewien, że byłby nim ponownie Joshua - oznajmił.