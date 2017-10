Kubrat Pulew: Porażka z Kliczka wiele mnie nauczyła

Kubrat Pulew (25-1, 13 KO) zapewnia, że porażka przed czasem z Władimirem Kliczką uczyniła go lepszym zawodnikiem. Pokazać chce to 28 października w Cardiff, gdzie skrzyżuje rękawice z Anthonym Joshuą (19-0, 19 KO).

Zdjęcie Anthony Joshua i Kubrat Pulew zmierzą się 28 października w Cardiff /AFP

"Porażka uczy człowieka więcej niż zwycięstwo. Jak wygrywasz, to myślisz, że jesteś numerem jeden i nic więcej już ci nie potrzeba. Kiedy jednak przegrywasz, robisz coraz więcej. Teraz wiem, że nie byłem gotowy na Kliczkę. Może byłem za młody. Dzisiaj moje przygotowania wyglądają dużo lepiej, czuję się silniejszy" - oznajmił.



36-letni Bułgar przegrał z Ukraińcem w piątej rundzie w listopadzie 2014 roku. Od tego czasu zaliczył pięć kolejnych zwycięstw i stal się obowiązkowym pretendentem do tytułu IBF w wadze ciężkiej. Właśnie to trofeum i pasy WBA Super i IBO znajdą się w stawce zbliżającego się pojedynku z Anglikiem.



"Widzę, co Joshua robi dobrze, a co źle. Dokładnie go analizuję. Każdy musi się czegoś nauczyć, czy to jestem ja, czy AJ. Kiedy ktoś mówi, że wie już wszystko, to kłamie. Walka Kliczki z AJ-em to było starcie typu 50-50, ale Kliczko nie przygotował się do niej w należyty sposób. Myślał, że wygra bez problemu" - stwierdził.



Joshua zastopował Kliczkę w 11. rundzie pojedynku, który pod koniec kwietnia odbył się na stadionie Wembley w Londynie. Kilka miesięcy później Ukrainiec ogłosił, że kończy sportową karierę.

