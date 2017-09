Krzysztof Zimnoch znokautowany przez Joeya Abella podczas gali w Radomiu

W walce wieczoru na gali boksu zawodowego w Radomiu Krzysztof Zimnoch przegrał przez nokaut z roślejszym i silniejszym Amerykaninem Joey'em Abellem. Gala odbyła się w niecodziennym anturażu, bowiem areną widowiska był stadion piłkarski.

Zdjęcie Krzysztof Zimnoch po walce z Joey'em Abellem. /

- Powiem szczerze, że nie wiem co się stało, nie kojarzę. Taki jest boks. Chciałem jak najlepiej, trenowałem przez 13 tygodni bardzo ciężko, ale nic z tego nie wyszło - powiedział na gorąco Zimnoch, chwilę po tym, jak stroskana małżonka złożyła mu gorący pocałunek.



Leworęczny Abell od początku ruszył do natarcia i zadawał grad ciosów, niespotykany w kategorii ciężkiej. Był bliski posłania Polaka na deski już na 30 sekund przed końcem I rundy. Krzysztof wytrwał jednak tę nawałnicę. Niepokojąca była jednak ślamazarna praca jego ruch, przez którą był łatwym celem.



W II rundzie walka się wyrównała, Joey nawet ucierpiał po przypadkowym ciosie poniżej pasa.



Na 50 sekund przed końcem III rundy Abell uprzedził atak Polaka i prawym sierpowym na twarz powalił go na deski. Zimnoch był długo oszołomiony, nie wiedział co się stało. Pozbierał się jednak po kilku minutach.

- Jestem ambitny, będę pracował i walczył dalej - zapowiedział Krzysztof Zimnoch.

MiBi