Krzysztof Zimnoch: Walka z Arturem Szpilką to realny scenariusz

- Chcę jak najszybciej wejść do "15" i dostać szansę walki o tytuł. Artur Szpilka? To realny scenariusz, jestem na tak, ale to zależy od promotorów - powiedział Krzysztof Zimnoch, który w walce wieczoru w Szczecinie pokonał przez techniczny nokaut Mike'a Mollo.

- Tak miało być w pierwszej walce. Okoliczności były różne, ale teraz to nie jest ważne. Najważniejsze, że się zrewanżowałem - powiedział po walce Krzysztof Zimnoch.

Polak podziękował serdecznie rywalowi w jego ojczystym języku, dodając "I love USA! I love Chicago".

- Mike ma słabe nogi. Musiałem odczekać swoje, a potem, kiedy przeciwnik był zmęczony, to była łatwa robota - zażartował.



W drugiej rundzie Zimnoch posłał Mollo na deski, a Amerykanina uratował gong. W trzeciej odsłonie Polak nie poszedł jednak za ciosem, a dał odpocząć rywalowi.

- Nie chciałem się wystrzelać. To był początek walki, a dzięki tej cierpliwości kibice mogli dłużej oglądać trochę boksu - stwierdził Zimnoch.



Artur Łukaszewski, dziennikarz Polsatu Sport, zapytał Zimnocha o możliwość walki z Arturem Szpilką.

- Oczywiście, że chcę. Chcę jak najszybciej wejść do "15" i dostać szansę walki o tytuł. Do tego zmierzamy razem z Richardem (Williamsem, trenerem Zimnocha - przyp. red.). Poświęciłem wszystko, mam piękną żonę w Białymstoku, która przylatuje do mnie co dwa tygodnie. Idę, nikt mnie nie zatrzyma. Szpilka? To realny scenariusz, jestem na tak, ale to zależy od promotorów - zakończył.