Krzysztof Zimnoch - Mike Mollo. Bójka na ważeniu

Pomiędzy Krzysztofem Zimnochem a Mike'em Mollo znów iskrzy. Obaj o mało nie pobili się dziś po ceremonii ważenia. Walka obu pięściarzy odbędzie się jutro w Szczecinie.

W sobotni wieczór pięściarz z Białegostoku stanie przed szansą zrewanżowania się Mike'owi Mollo (21-6-1, 13 KO) za jedyną porażkę w zawodowej karierze. Czternaście miesięcy temu Amerykanin zdemolował naszego reprezentanta w zaledwie 130 sekund.

- Co prawda zarzekałem się wcześniej, że mam w planie odciąć się od wszelkich dyskusji z Mollo, ale z drugiej strony umówmy się, walkę też trzeba wypromować. Mnie taka dyskusja i jego zaczepki w ogóle nie ruszają. Mój trener nie interesował się tym, co działo się między mną i Mike'em, wolał skupić się wyłącznie na mnie i jak najlepszym przygotowaniu. Sądząc po tym, jak przepracowaliśmy ten okres i jak się czuję, po prostu wiem, że to się udało - przekonuje Zimnoch.



Polski pięściarz nie potrafi jednak utrzymać nerwów na wodzy, podobnie jak Amerykanin. Obaj starli się jeszcze przed pierwszym gongiem, po piątkowej ceremonii ważenia. Oby determinacja obu panów przeniosła się też w sobotę do ringu.



