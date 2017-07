Krzysztof Zimnoch: Ja jestem najlepszy w Polsce

Kto jest najlepszym polskim pięściarzem wagi ciężkiej? Kibice i eksperci zapewne wahaliby się pomiędzy nazwiskami Kownackiego, Wacha i Adamka, ale pewny swego wydaje się również Krzysztof Zimnoch (22-1-1, 15 KO) i mówi wprost - To ja jestem numerem jeden.

Zdjęcie Krzysztof Zimnoch w walce z Michaelem Grantem /Dominik Buze /Newspix

Pięściarz z Białegostoku namaścił sam siebie na lidera na naszym podwórku. I jest gotów to udowodnić, zachęcając innych do wzięcia udziału w specjalnym turnieju, który miałby wyłonić realnego króla naszej sceny w limicie powyżej 90,7kg.

"Żeby wyłonić najlepszego Polaka w wadze ciężkiej, trzeba by zorganizować turniej, ale to mało możliwe. Uważam, że to ja jestem najlepszy i liczę, że wkrótce to udowodnię. Myślę, że po jednej, dwóch walkach, pojawię się w rankingach i w przyszłym roku będę mógł stawiać czoła najlepszym na świecie" - napisał na jednym z portali społecznościowych.

Póki co Zimnocha czeka występ 9 września w Radomiu. Tam naprzeciw niego stanie Joey Abell (33-9, 31 KO).