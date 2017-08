Krzysztof Zimnoch do Artura Szpilki: Zapłacisz za każde słowo, dopadnę cię!

Coraz więcej wskazuje na to, że 2 grudnia w Tauron Arenie Kraków wreszcie dojdzie do pojedynku nienawidzących się Artura Szpilki i Krzysztofa Zimnocha. Mowa oczywiście o starciu mającym mieć rangę walki wieczoru, lecz obecnie trudno wskazać zdecydowanego faworyta. Podczas gdy "Szpila" odciął się od mediów społecznościowych, szturm na wieliczanina zaczął przepuszczać Zimnoch.

Zdjęcie Artur Szpilka (z lewej) i Krzysztof Zimnoch /fot. Andrzej Iwanczuk /East News

Kilka lat temu pojedynek Szpilki z Zimnochem byłby samograjem. Złe emocje między pięściarzami sięgnęły zenitu w styczniu 2013 roku, podczas konferencji prasowej przed galą Polsat Boxing Night, z walką wieczoru Andrzej Gołota - Przemysław Saleta.

Reklama

Wówczas wystarczyła iskra, by dawni koledzy z kadry skoczyli sobie do gardeł. Zaczęło się od rękoczynów, a gdy pięściarze zostali rozdzieleni, z ust Szpilki zaczął wylewać się potok wulgarnych słów, gorszących opinię publiczną.

Wówczas, z różnych względów, gdy kariera przed "Szpilą" w Stanach Zjednoczonych stała otworem, do tego pojedynku nie doszło. Dzisiaj, po nie tyle niespodziewanej, co przede wszystkim ekspresowej porażce wieliczanina z Adamem Kownackim, promotorzy wracają do pomysłu takiej konfrontacji, zapewne licząc na rekordowe wpływy z pay-per-view.

Po raz pierwszy publicznie głosu nie zabiera Szpilka, który wsłuchał się w głosy życzliwych mu osób, w tym byłego trenera z kadry Zbigniewa Rauby , i na razie zdecydował się wycofać z przestrzeni portali społecznościowych.

W tej sytuacji cały ciężar promocji pojedynki póki co spoczywa na Zimnochu, dlatego pięściarz z Białegostoku robi wiele, aby ich walka nie była ciężkostrawnym "odgrzewanym kotletem".

Teraz Zimnoch ma szerokie pole do popisu i stara się z niego skwapliwie skorzystać, rozliczając "Szpilę" za wszystkie słowa i zachowania, których padł "ofiarą". W swoim ostatnim komentarzu zgrabnie nawiązał też do spotkania rywala z jednym z właścicieli największej w Polsce federacji mieszanych sztuk walki - KSW, która chciałaby zakontraktować byłego pretendenta do tytułu mistrza świata w boksie.

"Myślisz Artur, że jak dostałeś bęcki od Adama to popłaczesz teraz kilka miesięcy, a później pójdziesz do KSW walczyć z uczestnikami ‘Tańca z gwiazdami’ i innymi celebrytami???" - zaczął Zimnoch, a dalej był tylko ostrzejszy.

"Ty wytrzyj mleko spod nosa, wracaj na salę i przygotuj się na kilka rund ze mną - tylko tak żeby kibice mieli na co popatrzeć dłużej niż przez 5 minut! Mamy jeszcze rachunki do wyrównania, a ty zapłacisz za każde złe słowo, które o mnie powiedziałeś. A jeśli uciekniesz do KSW to ja dopadnę cię nawet tam!!! Idę po ciebie i nikt mnie nie powstrzyma !!! - zapowiedział Zimnoch.

Jeden z kibiców skłonił pięściarza z Białegostoku do odpowiedzi. "Myślałem, że jesteś trochę mądrzejszy. (...) Bierz przykład z Adama Kownackiego, odstaw Facebooka i Twittera, a rób swoje. (...) Jeżeli tak bardzo by Ci zależało, żeby sobie wyjaśnić pewne rzeczy z Arturem, to zrobiłbyś to w małej sali, bez rozgłosu, bez telewizji...".

Na reakcję Zimnocha nie trzeba było długo czekać. "On mi publicznie za dużo naubliżał i ja go publicznie za to teraz ukarzę. Zbicie go po cichu, w piwnicy, za to wszystko, byłoby dla niego nagrodą. A pieniądze? Tych też za dużo przez niego straciłem, żeby miały mi się nie zwrócić. Z całym szacunkiem do Ciebie, ale ja wiem co on mi zabrał i ja sam wiem, jak i co mam teraz od niego odebrać" wyjaśnił zawodnik grupy Babilon Promotion, puentując wypowiedź następującym zdaniem: "Jesteś chyba jedynym kibicem boksu, który wolałby przeczytać o tym w gazecie, że zrobiliśmy to w piwnicy, zamiast zobaczyć to na żywo lub w telewizji".