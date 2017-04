Krzysztof Zimnoch czeka na poważniejsze wyzwania

Krzysztof Zimnoch (22-1-1, 15 KO) zrobił co do niego należało, znokautował szybko wielkiego, ale podstarzałego Michaela Granta (48-7, 36 KO) i czeka teraz na poważniejsze wyzwania. A te mają się pojawić tuż po wakacjach.

Zdjęcie Krzysztof Zimnoch (z lewej) szybko rozprawił się z Michaelem Grantem /Fot. Bartłomiej Zborowski /PAP

Jeden z lepszych polskich pięściarzy królewskiej kategorii kolejny bój stoczy 9 września na stadionie MOSiR-u w Radomiu. Tam ma na niego czekać już lepszy boksersko, ale równie duży przeciwnik. Wszystko po to, aby oswoić Zimnocha do potyczek z tymi największymi. Dodatkowo po raz pierwszy w karierze ma walczyć na dystansie 12 rund.



"Jakiś interkontynentalny pas ma pomóc we wsadzeniu go do jednego z rankingów" - nie ukrywa Tomasz Babiloński, promotor Zimnocha.



"Nieprzypadkowo ściągnęliśmy dwumetrowego zawodnika. W Radomiu celujemy w równie dużego rywala, ale już znacznie mocniejszego niż obecny Michael Grant" - dodał szef stajni Babilon Promotion.

Reklama