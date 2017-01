Krzysztof Głowacki wraca do pełnych treningów

Krzysztof Głowacki dostał zielone światło od lekarzy i wraca do treningów na sto procent. Polak w październiku przeszedł operację prawej ręki.

Polak doznał urazu podczas walki z Ołeksandrem Usykiem. Ukrainiec 17 września na gali w Gdańsku odebrał bokserowi tytuł mistrza świata federacji WBO w wadze junior ciężkiej. Głowacki przegrał pojedynek na punkty.

Polski bokser miał uszkodzony nadgarstek i łokieć w prawej ręce. Z tego powodu Głowacki do końca 2016 roku był zmuszony odpoczywać. Polak we wtorek na swoim Twitterze poinformował jednak, że z ręką jest już wszystko w porządku i wraca do pracy na pełnych obrotach.

"Dobra wiadomość! Lekarz potwierdził, że z ręką wszystko w porządku, można bić na sto procent!" - napisał "Główka".