Krzysztof Głowacki tylko rezerwowym, "Diablo" Włodarczyk na łasce mistrzów

- Cieszę się, że mogę być częścią tego turnieju - mówi pięściarz Mike Perez (22-2-1, 14 KO), który jako ósmy i ostatni zawodnik dołączył do grona uczestników elitarnego turnieju World Boxing Super Series w wadze junior ciężkiej. Niestety dostał się tam kosztem Krzysztofa Głowackiego (27-1, 17 KO), który będzie tylko rezerwowym.

- Wierzę, iż mogę być najlepszym pięściarzem świata w limicie kategorii cruiser, a ten turniej to dla mnie doskonała okazja, żeby to udowodnić - dodał mańkut z Kuby.

Czterech zawodników, którzy wniosą do turnieju pasy mistrzowskie, zostali rozstawieni. Nie wiadomo jeszcze, kto będzie miał jedynkę, a kto czwórkę. Ale to właśnie oni wybiorą sobie sami rywali ćwierćfinałowych. A te mają się odbyć we wrześniu i październiku. Półfinały zostaną rozegrane na początku przyszłego roku, a wielki finał odbędzie się w maju 2018.

Rozstawieni pięściarze to Aleksandr Usyk (12-0, 10 KO), mistrz federacji WBO, Murat Gasijew (24-0, 17 KO), champion organizacji IBF, król WBC Mairis Briedis (22-0, 18 KO), a także "regularny" mistrz WBA Yunier Dorticos(21-0, 20 KO). To oni wybiorą sobie przeciwników. Kto zechce spotkać się z naszym "Diablo"?

Pozostała czwórka to właśnie Krzysztof Włodarczyk (53-3-1, 37 KO), jak również Marco Huck (40-4-1, 27 KO), Dimitrij Kudriaszow (21-1, 21 KO) oraz wspomniany Perez. Nasz "Główka" pozostanie w gotowości bojowej jako pierwszy rezerwowy. Tryumfator poza wielkimi pieniędzmi zagarnie również statuetkę Muhammad Ali Trophy.

Lista uczestników turnieju World Boxing Super Series:

1. Ołeksandr Usyk (12-0, 10 KO), mistrz WBO

2. Yunier Dorticos (21-0, 20 KO), "regularny" mistrz WBA

3. Murat Gasijew (24-0, 17 KO), mistrz IBF

4. Mairis Briedis (22-0, 18 KO), mistrz WBC

5. Krzysztof Włodarczyk (53-3-1, 37 KO)

6. Marco Huck (40-4-1, 27 KO)

7. Dimitrij Kudriaszow (21-1, 21 KO)

8. Mike Perez (22-2-1, 14 KO)