Krzysztof Głowacki rozpoczął sparingi przed kolejną walką

Krzysztof Głowacki (26-1, 16 KO) po długiej przerwie wrócił do sparingów. Były mistrz świata federacji WBO kategorii cruiser powróci 24 czerwca podczas gali Polsat Boxing Night w gdańskiej Ergo Arenie.

Zdjęcie Krzysztof Głowacki (z lewej) w walce ze Steve'em Cunninghamem /AFP

Wkrótce poznamy nazwisko rywala "Główki", dla którego będzie to powrót po wrześniowej porażce z Aleksandrem Usykiem. Później była długa rehabilitacja.

Pierwszym sparingpartnerem pięściarza z Wałcza jest Michał Olaś (3-0, 2 KO).

On również wraca po dłuższej przerwie, bo w połowie lutego podczas sparingu z Adamem Balskim złamał kciuk. To wyeliminowało go z marcowej gali w Dzierżoniowie.