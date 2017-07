Krzysztof Głowacki poza prestiżowym turniejem! "Perez ósmym uczestnikiem"

Dan Rafael potwierdził to, czego się obawialiśmy. Ósmym zawodnikiem włączonym do bokserskiego turnieju World Boxing Super Series w kategorii junior ciężkiej będzie Mike Perez (22-2-1, 14 KO), do niedawna czołowy pięściarz wagi ciężkiej, który niedawno zbił sporo kilogramów i efektownie zadebiutował w nowym limicie.

Zdjęcie Krzysztof Głowacki w walce z Steve'em Cunninghamem /AFP

Kubańczyk miał za sobą przy negocjacjach poważnego, jednego z najmocniejszych promotorów i dlatego to on uzupełni stawkę. A co to oznacza dla Krzysztofa Głowackiego (27-1, 17 KO)?

Reklama

"Główka" niedawno udanie powrócił po kłopotach zdrowotnych i podczas PBN 7 łatwo porozbijał i zastopował niepokonanego dotąd Hizni Altunkayę (29-1, 17 KO). Teraz był przymierzany do turnieju, ale skończy się na tym, że podopieczny Fiodora Łapina będzie... pierwszym rezerwowym. Jeśli więc ktoś wypadnie, na przykład z powodu kontuzji, pięściarz z Wałcza zajmie jego miejsce.

Pierwsze walki odbędą się na przełomie września i października. Półfinały na początku przyszłego roku, a wielki finał w maju 2018. Przypomnijmy, że i tak mamy swojego przedstawiciela w tym projekcie - Krzysztofa Włodarczyka (53-3-1, 37 KO). Poniżej prezentujemy Wam listę uczestników WBSS w wadze junior ciężkiej.

1. Ołeksandr Usyk (12-0, 10 KO), mistrz WBO

2. Yunier Dorticos (21-0, 20 KO), "regularny" mistrz WBA

3. Murat Gasijew (24-0, 17 KO), mistrz IBF

4. Mairis Briedis (22-0, 18 KO), mistrz WBC

5. Krzysztof Włodarczyk (53-3-1, 37 KO)

6. Marco Huck (40-4-1, 27 KO)

7. Dimitrij Kudriaszow (21-1, 21 KO)

8. Mike Perez (22-2-1, 14 KO)