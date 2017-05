Krzysztof Głowacki potwierdza, że jest w trakcie rozwodu

Krzysztof "Główka" Głowacki przygotowuje się do walki 24 czerwca na gali "Polsat Boxing Night" w trójmiejskiej Ergo Arenie, w perspektywie ma udział w prestiżowym turnieju i walkę o fortunę, ale w życiu prywatnym nie najlepiej wiedzie się niedawnemu mistrzowi świata. "Tak, to prawda, rozwodzę się" - napisał w mediach społecznościowych Głowacki.

Zdjęcie Krzysztof Głowacki (z lewej) /AFP

Głowacki miał już dość krążących w środowisku bokserskim plotek, mniej lub bardziej prawdziwych i doszedł do wniosku, że lepiej przeciąć falę domysłów.

"Co chwila dochodzą mnie różne informacje wyssane z palca. Jest to żenujące, nie wiem czy śmiać się czy płakać. Tak, to prawda, rozwodzę się. Nie jestem z Karoliną, od stycznia czekam na sprawę rozwodową" - zdradził "Główka" na Facebooku.

Z wpisu sportowca wynika, że najbardziej poirytował go fakt spiskowania za jego plecami. "Macie pytania, to piszcie wiadomość prywatną, a najlepiej nie gadajcie głupot jak nie znacie sytuacji. I najlepiej zajmijcie się swoim życiem prywatnym, a nie moim!" - zakończył Głowacki, serdecznie pozdrawiając swoich wiernych fanów.

O pięściarzu z Wałcza zrobiło się głośno w sierpniu 2015 roku, gdy wyszedł z wielkich opresji i w spektakularnym stylu znokautował groźnego Marco Hucka. Zwycięstwo zapewniło Polakowi status mistrza świata federacji WBO w wadze junior ciężkiej.

"Główka" wyszedł obronną ręką z jednej obrony pasa, ale we wrześniu ubiegłego roku stracił trofeum na rzecz Ukraińca Ołeksandra Usyka, przegrywając na punkty.

We wrześniu 2016 roku w życiu Głowackiego był też radośniejszy moment. Sportowiec po raz drugi został ojcem, a córeczkę urodziła mu ex-żona Karolina. Razem są rodzicami jeszcze jednej latorośli Julii, która przyszła na świat, gdy pięściarz miał 17 lat.