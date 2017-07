Kownacki: Szpilka zostanie znokautowany

- Tym występem dam jasny sygnał, jak jestem mocny - zapowiada przed sobotnim starciem w USA z Arturem Szpilką (20-2, 15 KO) niepokonany i pewny siebie Adam Kownacki (15-0, 12 KO).

Zdjęcie Adam Kownacki /AFP

- Przygotowania przebiegły bardzo dobrze. Najpierw spędziłem cztery tygodnie w Polsce, gdzie zgubiłem sporo kilogramów, a teraz jestem w jeszcze lepszej formie niż po powrocie - mówi Kownacki.

- Miałem świetnych sparingpartnerów, którzy przygotowali mnie do walki z mańkutem. Sparowałem nawet ponad dziesięć rund, więc będę dobrze przygotowany - zapewnił.

Kownacki przypomniał, że "Szpilka już wiele razy lądował na deskach". - Styl robi walkę, a mój styl i pressing sprawią, że Szpilka zostanie znokautowany - odgraża się "Baby Face".

- Ja nigdy nie leżałem na deskach, on wielokrotnie. Ta walka zmieni moje życie. Mam coś do udowodnienia i udowodnię to 15 lipca - podkreślił nasz bokser.

- Pokażę, że jestem jednym z najlepszych zawodników wagi ciężkiej, a wygrana nad Szpilką to tylko potwierdzi. Mam nadzieję, że znokautuję go do końca szóstej rundy - dodał Kownacki.