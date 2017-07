Kownacki - Szpilka. Jest pierwszy chętny do walki z Polakiem

Szybko znalazł się pierwszy chętny na starcie z pięściarzem Adamem Kownackim (16-0, 13 KO). Jeszcze przed walką Travis Kauffman (31-2, 23 KO) zapowiadał, iż chętnie skrzyżuje rękawice ze zwycięzcą potyczki Adama z Arturem Szpilką (20-3, 15 KO). Wygrał Kownacki, więc teraz w jego kierunku zwrócił się Amerykanin.

Zdjęcie Adam Kownacki (z prawej) pokonał przez TKO Artura Szpilkę /fot. Wojciech Kubik /East News

- Znokautuję Kownackiego i jestem w stanie założyć się o to, dając w zastaw całą moją wypłatę - odgraża się 32-latek z Reading.

- Przed laty miałem okazję sparować z Kownackim. To twardy dzieciak, bardzo go polubiłem, jednak popełnia bardzo dużo błędów - kontynuował Amerykanin, zwracając się potem do... Kamili Wybrańczyk, narzeczonej Szpilki, z którą kiedyś wdał się w utarczki słowne na jednym z profili społecznościowych.

- Kamila, powiedz Arturowi, żeby lepiej skończył karierę, bo jak na kogoś, kto ma tak słabą szczękę, mówi stanowczo za dużo.