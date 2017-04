Kliczko: Byłbym chory psychicznie, gdybym się nie bał

Władymir Kliczko (64-4, 53 KO) nie ukrywa, że odczuwa strach przed tym, że przegra z Anthonym Joshuą (18-0, 18 KO) przez nokaut. Jest to jednak strach, który tylko napędza Ukraińca i dodaje mu motywacji.

Zdjęcie Władimir Kliczko szykuje się do starcia z Anthonym Joshuą. /AFP

- Obaj potrafimy uderzyć. To bardzo silny człowiek. Czy się boję? Byłbym chory psychicznie, gdybym w ogóle się nie bał. Ale to zdrowy strach. Jestem bardzo pewny siebie i spokojny. Z drugiej strony jestem podenerwowany, co czyni mnie czujnym i ostrym jak nóż - oświadczył "Dr Stalowy Młot".

Do pojedynku Joshua-Kliczko pozostały już niespełna dwa tygodnie. Pięściarze skrzyżują rękawice 29 kwietnia na stadionie Wembley w Londynie. Walkę o pasy WBA Super, IBF oraz IBO w kategorii ciężkiej będzie oglądać z trybun ponad 90 tysięcy kibiców.