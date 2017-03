Katie Taylor chce w boksie kobiet przepisów jak u mężczyzn

Irlandzka pięściarka Katie Taylor chce zmiany przepisów w boksie kobiet, przede wszystkim wydłużenia rund z dwóch do trzech minut.

Zdjęcie Katie Taylor /AFP

Mistrzyni olimpijska z Londynu, która cztery miesiące temu rozpoczęła zawodową karierę, jest za zrównaniem przepisów dla kobiet i mężczyzn.

Reklama

- To jasne, że runda trzyminutowa daje inne możliwości. Na treningach walczymy przez trzy minuty. To jest dobre, jestem z tego powodu szczęśliwa, więc nie widzę powodów, by różnicować czas trwania rundy ze względu na płeć. Myślę, że będzie więcej nokautów - powiedziała 30-letnia Irlandka, która na zawodowym ringu wygrała już cztery walki.

Zespół Taylor przedstawi w następnym miesiącu w Londynie brytyjskiej organizacji boksu propozycję zmian dotyczącą długości trwania rund w pojedynkach kobiet.

Występująca w wadze lekkiej (60 kg) Taylor jest najwybitniejszą zawodniczką w historii światowego boksu amatorskiego kobiet. W dorobku ma aż pięć tytułów mistrzyni świata (2006, 2008, 2010, 2012, 2014 rok) i sześć zwycięstw w mistrzostwach Europy (2005, 2006, 2007, 2009, 2011, 2014).