Julio Cesar Chavez o synu: Lepiej, żeby zakończył karierę

Legendarny "Cesarz" - były bokser Julio Cesar Chavez, przyłączył się do sporej grupy krytyków swojego syna. Fakt, że Julio Cesar Chavez Jr (50-3-1, 32 KO) poległ w niedawnym starciu z "Canelo" nie był wielkim zaskoczeniem, ale styl, w jakim oddał walkę, nie przyniósł mu na pewno nowych zwolenników.

Zdjęcie Julio Cesar Chavez Jr (z lewej) kontra Saul "Canelo" Alvarez /AFP

Wielki ojciec zawsze surowo traktował swoich synów. Junior też sporo osiągnął, bo przecież został mistrzem świata wagi średniej, a pas WBC trzykrotnie obronił.

Reklama

Od czasu jednak, gdy Chavez Jr stracił pas, jego profesjonalizm do wykonywanego zawodu pozostawiał wiele do życzenia. I właśnie o to największe pretensje ma jego ojciec.

- Muszę być szczery, nawet jeśli mówię o własnym synu. Jeśli on nadal będzie taki niezdyscyplinowany i nieodpowiedzialny, to chyba lepiej by było, aby dał sobie spokój i zakończył karierę - powiedział starszy z rodu Chavezów.

- Julio musi w końcu zostawić pewne rzeczy za sobą i sporo pozmieniać. Nie może robić wszystkiego po swojemu, tylko słuchać również wskazówek innych - stwierdził wielki mistrz sprzed lat.

Chavez Jr przegrał każdą z dwunastu rund jednostronnej potyczki z Saulem "Canelo" Alvarezem (49-1-1, 34 KO).