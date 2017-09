Joshua - Pulew. Zabrakło biletów. Anglik chce boksować do czterdziestki

W Wielkiej Brytanii nie mają problemów ze sprzedawaniem biletów. Aż 70 tysięcy wejściówek na starcie Anthony'ego Joshuy (19-0, 19 KO) z Kubratem Pulewem (25-1, 13 KO) rozeszło się jak świeże bułeczki!

Zdjęcie Anthony Joshua i Kubrat Pulew /AFP

Pojedynek o pasy WBA/IBF wagi ciężkiej odbędzie się 28 października na wielkim stadionie w Cardiff. Do obiegu trafią jeszcze dodatkowe bilety w cenie od 40 do 300 funtów. Jak więc widać, póki co AJ jest na tyle sławny i popularny, że nie potrzebuje Kliczki, by zapełniać kolejne stadiony...

Jednym ze sparingpartnerów angielskiego mistrza będzie Robert Helenius (25-1, 16 KO). Czempion nie zamierza lekceważyć rywala. Etyka pracy zaczerpnięta z obozu Władimira Kliczki ma go przygotować na starty na najwyższym poziomie aż do czterdziestego roku życia.

- Chciałbym boksować do czterdziestki. Jeśli dba się o siebie, to w sumie w dzisiejszych czasach nic nadzwyczajnego. Z obecną wiedzą i odpowiednią regeneracją, sportowcy mogą utrzymywać swoje ciało w dobrym stanie znacznie dłużej niż kiedyś - stwierdził Joshua.